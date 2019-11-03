Путин будет участвовать в торжествах в честь Дня народного единства

Президент России Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства 4 ноября, в понедельник. Российский лидер возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

«Четвертого ноября президент примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства. По сложившейся традиции в этот день глава государства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии возложения примут участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций», - информирует пресс-служба Кремля.

В праздничной программе президента осмотр выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая организована в рамках выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства» в «Манеже». В этот же день Владимир Путин наградит иностранцев премией за вклад в укрепление единства российской нации и орденом Дружбы. Президент завершит торжества посещением концерта симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в концертном зале «Зарядье».

Напомним, День народного единства отмечается с 2005 года ежегодно 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и связан с окончанием Смутного времени в России.

