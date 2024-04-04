Путин анонсировал открытие в Новороссии молодёжных центров
Новые молодёжные образовательные центры вскоре заработают в Запорожской и Херсонской областях, сообщил президент России Владимир Путин. Он анонсировал это событие в ходе открытия таких объектов в ряде регионов.
Как уточнил глава государства, теперь в стране будут функционировать 16 таких молодёжных центров – во всех федеральных округах. Они открыты круглосуточно. Путин принял участие в церемонии в формате видеоконференцсвязи.
По словам президента, такие центры должны стать своеобразными точками притяжения - каждый из них будет иметь определённую тематическую, смысловую направленность. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по задумке, центры призваны также выступить двигателями роста на местах и во всей стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru