Путин анонсировал открытие в Новороссии молодёжных центров

Новые молодёжные образовательные центры вскоре заработают в Запорожской и Херсонской областях, сообщил президент России Владимир Путин. Он анонсировал это событие в ходе открытия таких объектов в ряде регионов.

Как уточнил глава государства, теперь в стране будут функционировать 16 таких молодёжных центров – во всех федеральных округах. Они открыты круглосуточно. Путин принял участие в церемонии в формате видеоконференцсвязи.

По словам президента, такие центры должны стать своеобразными точками притяжения - каждый из них будет иметь определённую тематическую, смысловую направленность. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по задумке, центры призваны также выступить двигателями роста на местах и во всей стране.

