Путин анонсировал новые меры поддержки самозанятым

В ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил меры поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса.

"Около триллиона рублей поддержки направили в сектор малого и среднего бизнеса. В том числе в плане возврата ранее уплаченных налогов. Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. Если возникнет необходимость, мы будем думать, что сделать для поддержки самозанятых", - заявил президент.