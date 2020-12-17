Путин анонсировал новые меры поддержки самозанятым

В ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил меры поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса.

"Около триллиона рублей поддержки направили в сектор малого и среднего бизнеса. В том числе в плане возврата ранее уплаченных налогов. Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. Если возникнет необходимость, мы будем думать, что сделать для поддержки самозанятых", - заявил президент.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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