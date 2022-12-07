Путин 8 декабря вручит Героям России медали «Золотая Звезда»

Реализацию немаркированных морских деликатесов пресекли в Москве сотрудники МВД Спрос на премиальное жилье на первичном рынке Москвы за год сократился на 48% На поддержку инновационных вертикальных ферм в Москве выделено 350 млн рублей Бизнес-центр высотой около 400 метров появится в «Москва-Сити» Образовательные учреждения столицы должны сами определиться с приглашением родителей на новогодние огоньки