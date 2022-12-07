Путин 8 декабря вручит Героям России медали «Золотая Звезда»
Президент России Владимир Путин вручит Героям России медали «Золотая Звезда» 8 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что церемония пройдёт в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца накануне Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.
«На торжественное мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм», - отметили в пресс-службе.
Ранее Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает RT.
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