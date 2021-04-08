Пушкина предложила избавиться от списка неженских профессий
Депутат Госдумы и зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что действующий в России список неженских профессий является анахронизмом и дискриминацей, сообщает канал «Дума ТВ».
По её словам, она направила депутатский запрос на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением избавиться от списка «как можно быстрее», тем самым исключив «ущемление прав женщин при выборе профессии».
«Не только я считаю, но и отечественные и международные эксперты считают, что этот список запрещенных профессий - прямая дискриминация женщин», - подчеркнула депутат.
Пушкина добавила, что женщины имеют право, в том числе по конституции РФ, самостоятельно выбирать профессию.
Ранее женщинам в России разрешили управлять большегрузами и сельхозтехникой, быть боцманами и матросами, а также управлять поездами и электричками, сообщает Ura.ru. Соответствующий приказ Минтруда РФ, в четыре раза сокративший перечень запрещенных для женщин профессий, вступил в силу с 1 января 2021 года.
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