Пушкина отправила запросы во ФСИН и ГП из-за угроз Мохова его жертвам

Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного «скопинским маньяком» Виктором Моховым в интервью намерения «помочь» зачать детей одной из его жертв, написала она в своем Telegram-канале.

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». В нем он признался в любви к одной из жертв и предложил второй зачать с ним еще одного ребенка.

Мохов в 200 году похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и в течение четырех лет держал их в подвале без света, морил голодом, насиловал и избивал. Одна из девушек дважды родила детей от него. Скопинский районный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в начале марта он вышел на свободу, напоминает RT.

Пушкина заявила, что недопустимо проводить интервью с вышедшим из тюрьмы маньяком и тем более делать из него героя.

Ранее это интервью осудили Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

