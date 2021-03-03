Пункты выдачи заказов AliExpress откроются в отделениях «Почты России»
«Почта России» и российский офис AliExpress заключили соглашение о развитии совместной системы логистики. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».
Согласно документу, в почтовых отделениях откроются новые пункты выдачи заказов, постаматы и отделения под объединенным брендом, российским продавцам по всей стране будут предоставлены услуги фулфилмента. Благодаря этому половина населения России сможет получать заказы уже на следующий день.
Под объединённым брендом «Почты России» и AliExpress Россия планируется открыть более 10 000 новых постаматов и пунктов выдачи.
После выхода на проектную мощность во втором квартале 2021 года «Почта России» сможет собирать и отправлять покупателям до 25 000 заказов в сутки.
Заместитель гендиректора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин отметил, что партнёрство с AliExpress Россия позволит получить качественный сервис и новые каналы продаж, а товары с маркетплейса станут для граждан РФ такими же доступными, как и в местных интернет-магазинах.
«Люди, проживающие даже в самых труднодоступных уголках страны, смогут получать товары с AliExpress за несколько дней», - добавил он.
Ранее экс-начальницу отделения почтовой связи в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района обвинили в краже более трёх миллионов рублей, сообщает телеканал «360». Как рассказали в прокуратуре Хабаровского края, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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