«Пулково» может прекратить обслуживание рейсов авиакомпании «Россия»
Петербургский аэропорт «Пулково» направил предупреждение авиакомпании «Россия» о возможности прекращения обслуживания ее рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.
По информации агентства, причиной такого решения аэропорта называется авансовый долг размером 123 млн рублей со стороны «России». В свою очередь, в авиакомпании заявили, что управляющая компания аэропорта в одностороннем порядке изменила финансовые условия, потребовав предоплату.
Отмечается, что «Россия» является крупнейшим перевозчиком «Пулково». Рейсы компании занимают почти 30% общего объема перевозок аэропорта.
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