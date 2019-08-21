«Пулково» может прекратить обслуживание рейсов авиакомпании «Россия»

Петербургский аэропорт «Пулково» направил предупреждение авиакомпании «Россия» о возможности прекращения обслуживания ее рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

По информации агентства, причиной такого решения аэропорта называется авансовый долг размером 123 млн рублей со стороны «России». В свою очередь, в авиакомпании заявили, что управляющая компания аэропорта в одностороннем порядке изменила финансовые условия, потребовав предоплату.

Отмечается, что «Россия» является крупнейшим перевозчиком «Пулково». Рейсы компании занимают почти 30% общего объема перевозок аэропорта.

