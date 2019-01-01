Пугачева и Галкин заканчивают строительство дома на Кипре

Звезды шоу-бизнеса Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. Трехэтажный дом должен быть сдан в эксплуатацию в июле 2019 года, сообщает СтарХит. По данным издания, площадь особняка составляет 600 квадратных метров, он находится на побережье Средиземного моря в Лимасоле.

Ранее пара купила землю на острове, получила кипрские паспорта и начала строительство дома, пишет «Свободная пресса».

Планируется, что в нем будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и большой камин.

