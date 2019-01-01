Пугачева и Галкин заканчивают строительство дома на Кипре
Звезды шоу-бизнеса Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. Трехэтажный дом должен быть сдан в эксплуатацию в июле 2019 года, сообщает СтарХит. По данным издания, площадь особняка составляет 600 квадратных метров, он находится на побережье Средиземного моря в Лимасоле.
Ранее пара купила землю на острове, получила кипрские паспорта и начала строительство дома, пишет «Свободная пресса».
Планируется, что в нем будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и большой камин.
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