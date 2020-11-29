Психологи раскрыли секреты создания хорошего настроения перед Новым годом в период пандемии

Психологи дали рекомендации, как создать праздничное настроение к Новому году во время пандемии. Об этом сообщает RT.

Психолог Наталья Варская считает, что люди с позитивным мышлением смогут поднять себе настроение без чужой помощи и советов.

«Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для кого-то собраться вместе с семьей уже радостно. И не нужны какие-то увеселительные заведения», — сказала Варская.

По мнению клинического психолога Михаила Хорса, следует попробовать поменять собственное отношение к внешним обстоятельствам. Он напомнил, что и в период ограничений можно сократить интенсивность негативных эмоций, пишет Газета.ru.

«Человек, который перестроился и считает, что нестабильность — это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу. И будет эти возможности искать», — заявил эксперт.

Ранее Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, что тяжелые мысли возникают у людей по нескольким причинам. Одна из них – стремление все успеть у концу года.

«Эмоциональное напряжение, даже переходящее в область стрессового, скорее всего, есть у подавляющего большинства граждан нашей страны. Причина тому – мнение, свойственное людям, что надо успеть все, что они запланировали перед Новым годом. Работать нужно, разрешив себе не успеть все. Это человек, который воспитывается в концепции – да, я стараюсь выполнить обещания, которые себе дал, но я понимаю, что есть различные факторы, из-за которых я могу не успеть это сделать. И я заранее допускаю вариант, что я что-то не смогу», - отметил он.



