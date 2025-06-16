Психолог заявила о снижении интереса детей к квадроберству
Интерес к квадроберству среди подростков заметно снизился, поскольку это движение утратило актуальность в глазах молодежи. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова в комментарии «Газете.Ru».
По ее словам, подобные увлечения чаще всего имеют кратковременный характер, так как подростки стремятся следовать модным тенденциям. Как пояснила специалист, квадроберство утратило статус популярного тренда, а потому массовое внимание к нему ослабло.
Наумова отметила, что, несмотря на это, некоторые участники движения продолжают вести страницы в социальных сетях и публиковать видеоролики. Однако, поскольку это занятие не несет явной угрозы, оно перестало вызывать общественный резонанс и обсуждение.
Психолог добавила, что молодежные тренды быстро сменяют друг друга, и лишь немногие продолжают придерживаться ушедших увлечений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ допустил перезагрузку отношений с Европой при смене антироссийского курса
- Москва лидирует по числу водителей с максимальной скидкой по ОСАГО
- Врач назвал последствия хронического недосыпа для памяти и внимания
- Эвакуированные из Ирана российские ученые прибыли в Москву
- Нетаньяху допустил смену власти в Иране в ходе израильской операции
- В Москве задержан 18-летний юноша за попытку поджога призывного пункта
- Павел Дуров обвинил Le Monde в кампании против Telegram
- Путин поручил ввести во всех школах должность советника по воспитанию
- Россиянка Муртазаева выиграла золото ЧЕ по фехтованию в Генуе
- В Иране сообщили о сбитом израильском F-35 над Тебризом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru