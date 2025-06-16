Психолог заявила о снижении интереса детей к квадроберству

Интерес к квадроберству среди подростков заметно снизился, поскольку это движение утратило актуальность в глазах молодежи. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова в комментарии «Газете.Ru».

По ее словам, подобные увлечения чаще всего имеют кратковременный характер, так как подростки стремятся следовать модным тенденциям. Как пояснила специалист, квадроберство утратило статус популярного тренда, а потому массовое внимание к нему ослабло.

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Наумова отметила, что, несмотря на это, некоторые участники движения продолжают вести страницы в социальных сетях и публиковать видеоролики. Однако, поскольку это занятие не несет явной угрозы, оно перестало вызывать общественный резонанс и обсуждение.

Психолог добавила, что молодежные тренды быстро сменяют друг друга, и лишь немногие продолжают придерживаться ушедших увлечений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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