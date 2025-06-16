Психолог заявила о снижении интереса детей к квадроберству

Интерес к квадроберству среди подростков заметно снизился, поскольку это движение утратило актуальность в глазах молодежи. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова в комментарии «Газете.Ru».

По ее словам, подобные увлечения чаще всего имеют кратковременный характер, так как подростки стремятся следовать модным тенденциям. Как пояснила специалист, квадроберство утратило статус популярного тренда, а потому массовое внимание к нему ослабло.