Психолог: Возвращение к привычному образу жизни должно носить постепенный характер
Постепенное снятие ограничительных мер, действующих из-за угрозы распространения коронавируса, улучшает и психологическое, и физическое состояние людей, однако любые значительные изменения требуют привыкания и адаптации к новым обстоятельствам. Об этом в интервью АГН «Москва» заявила психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.
По её словам, резкое изменение режима дня, отдыха и труда может вызвать стресс, поэтому возвращение к привычному образу жизни после карантина должно быть постепенным.
В частности, психолог советует не пытаться наверстать упущенные возможности для прогулок в первые же дни ослабления самоизоляции. Вместе с тем, следует предпочесть прогулки на свежем воздухе, а также постараться избегать массовых скоплений людей.
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