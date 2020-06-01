Психолог: Возвращение к привычному образу жизни должно носить постепенный характер

Постепенное снятие ограничительных мер, действующих из-за угрозы распространения коронавируса, улучшает и психологическое, и физическое состояние людей, однако любые значительные изменения требуют привыкания и адаптации к новым обстоятельствам. Об этом в интервью АГН «Москва» заявила психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

По её словам, резкое изменение режима дня, отдыха и труда может вызвать стресс, поэтому возвращение к привычному образу жизни после карантина должно быть постепенным.

В частности, психолог советует не пытаться наверстать упущенные возможности для прогулок в первые же дни ослабления самоизоляции. Вместе с тем, следует предпочесть прогулки на свежем воздухе, а также постараться избегать массовых скоплений людей.

