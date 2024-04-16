Психолог связала весеннее обострение со сменой погодных условий
Межсезонные обострения психического состояния происходят из-за смены погодных условий и изменения продолжительности дня, заявила психолог Наталья Наумова.
По словам специалиста, весной и осенью идет перестановка работы органов. Человек подстраивается под факторы внешней среды, включая увеличение продолжительности дня, изменение температурного режима и атмосферного давления, объяснила эксперт.
Наумова отметила, что при наличии нарушений в работе организма или заболевания человек более восприимчив к изменениям погоды и возникновению обострения, пишет «ФедералПресс».
Как писал Telegram-канал Mash, психологи с наступлением весны подняли цены на услуги на 20–30%, передает «Радиоточка НСН».
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