Психолог Рыжов заявил, что 25-летние не готовы к переходу во взрослую жизнь
Многие молодые люди, достигшие возраста 25 лет, оказываются не готовы к переходу во взрослую жизнь. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доктор психологических наук, профессор Московского городского педуниверситета (МГПУ) Борис Рыжов.
По его словам, суть кризиса 25-летних в том, что после периода обучения, включая школу и университет, человек должен вступить в полноценную взрослую жизнь, но «психологически оказываются не готовы к её требованиям.
Эксперт указал, что к этому моменту общество ждёт от них конкретных результатов, а 25-летние, которые продолжают жить так, как привыкли, начинают думать, что мир внезапно стал враждебным.
«Это следствие недостаточной социализации в более раннем возрасте... Это может приводить к разочарованию в жизни, депрессии, трудностям в построении карьеры и личных отношений», – заключил Рыжов.
Ранее в Национальном бюро кредитных историй заявили, что доля граждан России моложе 30 лет, являющихся заемщиками, в июле 2024 года увеличилась на 2,6% и составила немногим более 19%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестовали двух членов Ореховской ОПГ
- По «Сказке» Стивена Кинга снимут сериал
- Великобритания ввела новые антироссийские санкции
- В РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт
- Франция начнет поставлять на Украину истребители Mirage 2000 в начале 2025 года
- В России экранизируют хоррор-игру «Черная книга»
- Аналитик предсказал рост цен на фоне увеличения ключевой ставки и падения рубля
- Психолог Рыжов заявил, что 25-летние не готовы к переходу во взрослую жизнь
- Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника
- Орбан: Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru