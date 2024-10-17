Психолог Рыжов заявил, что 25-летние не готовы к переходу во взрослую жизнь

По его словам, суть кризиса 25-летних в том, что после периода обучения, включая школу и университет, человек должен вступить в полноценную взрослую жизнь, но «психологически оказываются не готовы к её требованиям.

Эксперт указал, что к этому моменту общество ждёт от них конкретных результатов, а 25-летние, которые продолжают жить так, как привыкли, начинают думать, что мир внезапно стал враждебным.

«Это следствие недостаточной социализации в более раннем возрасте... Это может приводить к разочарованию в жизни, депрессии, трудностям в построении карьеры и личных отношений», – заключил Рыжов.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй заявили, что доля граждан России моложе 30 лет, являющихся заемщиками, в июле 2024 года увеличилась на 2,6% и составила немногим более 19%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

