Психолог посоветовала родителям готовиться к провалу детей на выпускных экзаменах
Правильный настрой и готовность к разным результатам помогут выпускникам перенести стресс от экзаменов. Об этом рассказала практикующий детский и подростковый психолог Елена Лосева.
Эксперт подчеркнула, что выпускные экзамены — лишь один из жизненных этапов, который можно пройти с большим или меньшим успехом.
«Потому что иногда родители так упирают на важность экзамена, что для ребенка это становится какой-то конечной, финальной точкой, и он даже не понимает, что за ней что-то есть», – объяснила Лосева в эфире «Радио 1».
Психолог добавила, что родителям важно подготовить план на случай любого результата выпускных испытаний: что они могут сделать, если ребенок сдаст или провалит экзамен.
По словам Лосевой, в случае неудачи родителю нужно не реагировать резко и не накидываться на чадо с обвинениями, сохранив позицию взрослого. При этом ребенка необходимо поддержать и предложить возможные пути решения проблемы — остаться на второй год, сдать экзамен повторно или же найти другие способы выхода из ситуации.
Психолог добавила, что важно соблюсти баланс, так как экзамены — ключевая задача на определенном этапе жизни ребенка, и запасные планы не отменяют их значимости.
«Это важно и нужно, но это не финальная жизненная точка», – заключила эксперт.
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