Психолог объяснила характер «меркантильных» женщин

Меркантильными женщинами несправедливо называют тех, кто стремится быть уверенными в своем избраннике, считает психолог, мотивационный спикер Ирина Прокопьева.

Она добавила, что женщина может одновременно быть уверенной в финансовых возможностях своего избранника и при этом не требовать от него деньги. По ее словам, и мужчинам, и женщинам нужно обозначить свою позицию и прямо рассказать о том, как они представляют отношения и финансовые вопросы.

Психолог в беседе с «Радио 1» отметила, что мужчина сам сделает подарок для своей любимой, если захочет. Его не нужно об этом упрашивать.

