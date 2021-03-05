Психолог объяснила характер «меркантильных» женщин
Меркантильными женщинами несправедливо называют тех, кто стремится быть уверенными в своем избраннике, считает психолог, мотивационный спикер Ирина Прокопьева.
Она добавила, что женщина может одновременно быть уверенной в финансовых возможностях своего избранника и при этом не требовать от него деньги. По ее словам, и мужчинам, и женщинам нужно обозначить свою позицию и прямо рассказать о том, как они представляют отношения и финансовые вопросы.
Психолог в беседе с «Радио 1» отметила, что мужчина сам сделает подарок для своей любимой, если захочет. Его не нужно об этом упрашивать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru