Психолог дала советы родителям при отправке ребёнка в летний лагерь
Родители могут облегчить общение своего ребёнка в новом коллективе с другими детьми, в том числе в летнем лагере: это вопрос правильного воспитания и настроя, заявила президент Международной академия психологии инновационного развития Татьяна Черепанова.
По её словам, родители изначально не должны делать акцент на то, что их ребёнок «какой-то особенный»: ему следует объяснить, что все разные, но все могут общаться. Также важно не ругать с ребёнком его обидчиков, а помочь ему взглянуть на ситуацию со стороны.
«Если над ребёнком смеются, ни в коем случае нельзя говорить: «Не обращай внимания, это они какие-то неправильные, а ты хороший». Нет, нужно объяснить, что так как у тебя развиты не такие же качества, как, например, у Васи, то у него может возникать удивление по отношению к тебе», - сказала «Радио 1» Татьяна Черепанова.
Если ребёнок жалуется, что ему плохо в лагере, это не повод его сразу оттуда забирать, добавила психолог. Он советует для начала поговорить с педагогами - «по-человечески, без претензий», и попросить объяснить, что происходит в детском коллективе. Именно педагог должен правильно настроить других детей и помочь принять застенчивого ребёнка.
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