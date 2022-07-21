Психиатр призвал защитить детей от секс-просветов в школах

Родители должны нести ответственность за своих детей до совершеннолетия во всех вопросах, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.

«Дети берут информацию из разных источников – игрушки, мультфильмы, затем компьютерные игры, социальные сети. Это огромная работа, лобби. Подростки демонстрируют группирование, агрессию, всякого рода протестные акты, они характерны для подростков – это нормально. Родитель – это система, которая должна настроить ребенка на соответствующий лад, научить его адаптации, мы должны ребенка научить», - отметил он.

Ранее председатель Алтайского отделения Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива", Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алёшина в пресс-центре НСН призвала депутатов закрепить в образовательных стандартах полную ставку психолога во всех школах.

