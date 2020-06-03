Проверка с прицелом на будущее

Плановая системная работа с целью «обобщение существующей нормативно-правовой практики для возможного использования в подобных ситуациях в будущем». Так в пресс-службе правительства объяснили причины появления распоряжения премьер-министра, которым Михаил Мишустин инициировал проверку, в ходе которой с участием юристов будут проанализированы все решения, принятые в период эпидемии коронавируса, на предмет соблюдения прав и интересов граждан. Займутся ей Минюст, Минздрав, Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом, - говорилось в распоряжении премьера. И уточнялось, что поручение касается, в том числе, указов мэра Москвы. Итоги должны быть представлены в правительство до 8 июня.

Реакция на эти сообщения, особенно в социальных медиа, свелась к фокусировке внимания на проверке решений именно московских властей. Что не удивительно, поскольку меры по борьбе с распространением коронавируса, принимавшиеся в Москве, стали модельными для большинства регионов. Отсюда – комментарии соответствующего характера, вроде давно назревшей необходимости проверить распоряжения мэра Москвы на предмет их законности, и вплоть до конспирологических выводов о том, что кресло под столичным градоначальником сильно закачалось.

Но даже если принять к сведению, что ряд ограничений, введенных московской мэрией во время борьбы с коронавирусом, действительно идут вразрез с действующим законодательством, так не было ничего сложного в установлении этого факта на момент принятия этих мер. За Москвой те же самые меры, как уже говорилось, принимали во многих российских регионах, главы которых, как тогда получается, тоже попрали закон. Признание этого по итогам мишустинской проверки гарантирует «девятый вал» судебных исков, во-первых, а во-вторых, действительно ставит вопрос о дальнейшей судьбе «губернаторов-нарушителей». Но стоит вспомнить, что мэр Москвы Сергей Собянин является первым заместителем Михаила Мишустина в Координационном совете по борьбе с коронавирусом, а потому последний не мог не знать о принимаемых мерах. К тому же ни один из политиков такого уровня в здравом уме не рискнет закрыть на двухмесячный карантин 15-миллионную столицу, а с учетом Подмосковья и вовсе почти 25-миллионную агломерацию, без согласия на то главы государства.



Кроме того, принятые меры по социальному дистанцированию вне всякого сомнения сбили темпы распространения инфекции. Да еще и дали возможность обкатать «в условиях, приближенных к боевым» невиданную доселе систему не просто контроля за перемещениями граждан, а разрешения этих перемещений в зависимости от комплекса условий. Так что на одной чаше весов – эффективность принятых мер и манипулятивный инструмент широчайших возможностей, а на другой – противоречие действующим законам, пока не доказанное проверкой. Стало быть, ее результаты наверняка будут весьма оптимистичны для проверяемых. И объяснениям пресс-службы кабмина можно верить: проверка действительно с прицелом на будущее.

