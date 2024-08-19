Против сотрудника посольства Чехии возбудили дело в РФ за попытку контрабанды

Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника посольства Чехии в Москве за попытку контрабанды сильнодействующих веществ. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

«По нашей информации, сотрудник чешского посольства, против которого в России возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, уже покинул территорию... страны», — рассказал дипломат.

В июле в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку, ему выразили протест из-за попытки контрабанды сильнодействующих веществ одним из работников дипмиссии. Речь шла о сотруднике административно-технического персонала ведомства, напоминает Ura.ru. Праге предложили отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ для привлечения сотрудника к ответственности, иначе он должен был покинуть Россию.

