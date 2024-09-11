Против рэпера Лигалайза возбудили исполнительное производство за долги
11 сентября 202416:07
Против рэпера Андрея Меньшикова, более известного как Лигалайз, возбудили исполнительное производство. Об этом со ссылкой на данные ФССП сообщает РИА Новости.
По информации судебных приставов, музыкант задолжал более 126 тысяч рублей.
Уточняется, что большая часть долга - это задолженность по кредиту в размере 112,5 тысяч рублей. Плюс 13,7 тысячи рублей налогов и сборов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Лигалайз задолжал Федеральной налоговой службе 404 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru