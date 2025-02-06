Против Максаковой завели дело о нарушении закона об иноагентах

Против оперной певицы Марии Максаковой (признана в России иностранным агентом), уехавшей на Украину, возбудили уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс возбуждено уголовное дело», — указал собеседник агентства.

По его словам, иноагент не маркировала материалы на своем канале на видеохостинге YouTube.

Ранее против Максаковой завели дело за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием СМИ и электронных либо информационно-телекоммуникационных сетей. В декабре певица была заочно арестована, напоминает Ura.ru.

