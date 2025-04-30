Против бизнес-коуча Тлиашиновой завели дело о неуплате налогов
Уголовное дело о неуплате налогов возбудили против блогера, бизнес-коуча Инны Тлиашиновой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.
«Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем Инной Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения», - указали в СК.
По данным правоохранителей, в 2020-2022 годах коуч уклонилась от уплаты налогов на 431 млн рублей с учетом штрафа.
В рамках уголовного дела Тлиашинова объявлена в розыск. По данным правоохранителей, блогер находится за пределами РФ, планируется ее заочный арест.
Ранее блогера Александру Митрошину задержали по подозрению в отмывании денег, она находится под домашним арестом, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru