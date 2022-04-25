Просветительская акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» стартовала в России

Онлайн-лекции и более пяти тысяч встреч с выдающимися учеными, предпринимателями, государственными и общественными деятелями, медиаменеджерами и спортсменами пройдут с 25 по 29 апреля по всей России в рамках просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» российского общества «Знание». Ей дали старт первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Лекторы общества «Знание» и приглашенные спикеры посетят площадки образовательных организаций по всей стране, в том числе и в небольших населённых пунктах, онлайн-трансляция мероприятия доступна на сайте и в официальном сообществе просветительской организации в VK.

«Важно, чтобы у каждого из вас была возможность определиться, как можно раньше, кем вы хотите стать в жизни, каких целей добиться. Для этого нужно понять себя через историю своей страны. Если не опираться на традиции, культуру и прошлое Родины, невозможно двигаться вперёд», - отметил Сергей Кириенко.

А первую лекцию провёл сам министр просвещения Сергей Кравцов, который рассказал о новых возможностях цифровой образовательной среды. На фоне беспрецедентного внешнего давления Россия попала под санкции, подверглась кибератакам и всевозможным ограничениям, но ко всем испытаниям готовилась заранее, отметил он.

«Еще в 2021 в 15 регионах нашей страны был запущен эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды. Он подразумевает создание платформы ФГИС «Моя Школа», а также сервиса видео-коммуникаций «Сферум»», - уточнил он. Кравцов перечислил преимущества российских разработок, подчеркнув, что они ничем не уступают западным аналогам.

Первая всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» прошла в сентябре 2021 года, объединив более 5 000 мероприятий.

