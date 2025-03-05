«Просто ад»: Малышева пожаловалась на условия работы в передаче «Жить здорово!»

Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева рассказала о сложных условиях работы в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Об этом она заявила в одном из выпусков передачи.

«Когда съемочные дни, мы сюда приезжаем в шесть утра. Это просто ад», — пожаловалась Малышева.

Как отметила телеведущая, в такие дни ей трудно просыпаться. Малышева поделилась, что старается отсрочить подъем, говорит себе «еще чуть-чуть».

«Это страшно, потому что ты можешь просто выпасть в осадок», — заявила профессор.

Ранее Елена Малышева предупредила об опасности змеиного вина: употребление этого напитка может спровоцировать тяжелейшие кровотечения, пишет 360.ru.



