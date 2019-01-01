Проститутки просят не считать их преступниками

«Форум секс-работников» призывает исключить из Кодекса об административных правонарушениях статью 6.11 (занятие проституцией). Как сообщает «Коммерсантъ», подобное письмо-обращение поступило руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко, который весной возглавил рабочую группу по подготовке нового КоАП. «Жрицы любви» обращают внимание на соответствующие рекомендации ООН. При этом отмечают, что статья за проституцию, предусматривающая в России штраф до 2 тыс.руб., лишь способствует коррупции в правоохранительных органах.

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, количество дел о привлечении за проституцию существенно снижается: с 2015 по 2018 год с 12 268 до 7359. При этом наблюдается рост количества проституток. По данным «Форума секс-работников», сейчас их не менее четырёх миллионов. В этой связи простой анализ показывает, что проституция используется для незаконного обогащения. А ещё данная статья в кодексе способствует «безнаказанности при проявлении насилия в отношении секс-работников со стороны правоохранительных органов».

По словам специалиста по связям с общественностью «Форума секс-работников» Марины Авраменко, инициативу с предложением отказаться от статьи за проституцию направляли ещё в 2015 году. Но тогда из правительства пришли лишь отписки.

«Форум секс-работников» образован в 2015 году, когда в России реализовывался грант Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Помимо прочего были выделены средства для работы с ключевыми группами, в том числе с секс-работниками.

