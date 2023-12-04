Просивший политическое убежище у России рэпер Schokk получил гражданство страны

42-летний рэпер Дмитрий Бамберг, известный под псевдонимом Schokk, сообщил, что получил российское гражданство спустя год после обращения к властям после просьбы о политическом убежище. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

У Бамберга было немецкое гражданство, где он и проживал последние годы. В ноябре прошлого года он прилетел в Москву и попросил политическое убежище, потому что, по его словам, в Германии на него завели уголовное дело за поддержку спецоперации на Украине и пророссийскую позицию. Ему грозило до трех лет тюрьмы.

Schokk уточнил, что получил документ несколько дней назад.

Ранее Финляндия объявила, что с 13 декабря закроет все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

