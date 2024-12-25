Прощание с погибшим баскетболистом Тиммой пройдет 27 декабря в Риге
Прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой пройдет в Риге в пятницу, 27 декабря. Эту дату опубликовала в соцсетях сестра спортсмена. Она подтвердила, что утром в среду, 25 декабря тело доставили в столицу республики.
Сестра выразила благодарность за организацию перевозки тела брата из Москвы и за соболезнования. Тимма был найден мертвым возле дома в центре российской столицы 17 декабря – в день рождения его бывшей жены, поп-певицы Анны Седоковой. Причиной смерти 32-летнего баскетболиста следствие назвало самоубийство.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в последние месяцы спортсмен жаловался друзьям и знакомым на трудности в личной жизни, карьере и финансах. По одной из версий, он хотел только напугать экс-супругу, но произошла трагедия. По оценке спортивных специалистов, баскетбольная карьера Тиммы пошла под откос после его женитьбы на поп-диве.
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