Пропавшего трехлетнего ребенка ищут в Воронежской области
Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ведут поиски пропавшего трехлетнего ребенка в селе Владимировке Лискинского района Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
О пропаже сына заявила местная жительница. В настоящий момент на место происшествия направлены дополнительные силы полиции, которые работают совместно с волонтерами.
Ребенок ушел из дома 2 октября, о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
В конце сентября коляска с младенцем была обнаружена в Нижнем Новгороде без присмотра взрослых.
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