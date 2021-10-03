Пропавшего трехлетнего ребенка ищут в Воронежской области

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ведут поиски пропавшего трехлетнего ребенка в селе Владимировке Лискинского района Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

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О пропаже сына заявила местная жительница. В настоящий момент на место происшествия направлены дополнительные силы полиции, которые работают совместно с волонтерами.

Ребенок ушел из дома 2 октября, о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

В конце сентября коляска с младенцем была обнаружена в Нижнем Новгороде без присмотра взрослых.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Дети
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