Пропавшего трехлетнего ребенка ищут в Воронежской области

О пропаже сына заявила местная жительница. В настоящий момент на место происшествия направлены дополнительные силы полиции, которые работают совместно с волонтерами.

Ребенок ушел из дома 2 октября, о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

В конце сентября коляска с младенцем была обнаружена в Нижнем Новгороде без присмотра взрослых.

