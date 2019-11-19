Пропавшая в Москве журналистка найдена живой

Редактор «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая пропала в столице 17 ноября, найдена живой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление сотрудников полиции. Правоохранители отмечают, что её жизни ничто не угрожает.

Что именно произошло с девушкой, пока не сообщается.

Ранее НСН писала, что утром в минувшее воскресенье утром Игнатова ушла из дома в церковь и не вернулась. Мать девушки отметила, что при себе у журналистки не было ни документов, ни мобильного телефона, пишет RT.

По факту исчезновения в столице сотрудницы информационного агентства «Интерфакс» было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».