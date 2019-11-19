Пропавшая в Москве журналистка найдена живой
Редактор «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая пропала в столице 17 ноября, найдена живой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление сотрудников полиции. Правоохранители отмечают, что её жизни ничто не угрожает.
Что именно произошло с девушкой, пока не сообщается.
Ранее НСН писала, что утром в минувшее воскресенье утром Игнатова ушла из дома в церковь и не вернулась. Мать девушки отметила, что при себе у журналистки не было ни документов, ни мобильного телефона, пишет RT.
По факту исчезновения в столице сотрудницы информационного агентства «Интерфакс» было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее стало известно, что в Москве 14 ноября пропала советская актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова. Актриса живет на Зоологической улице. По некоторым данным, пропала она возле станции метро «Баррикадная».
Носик подчеркнул, что действительно ищет свою мать. Актёр пытается максимально распространить информацию о ее пропаже.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Игорь Верник опроверг сообщения о госпитализации
- В Минздраве допустили повышение возраста продажи табака
- Япония заявила о готовности продолжить диалог по Курилам
- РЖД презентовали плацкартные вагоны будущего
- «Нафтогаз» и Минэнерго Украины воюют из-за контракта с «Газпромом»