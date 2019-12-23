Пропавшая 16 лет назад девушка-подросток нашлась взрослой в Красноярске
23 декабря 201910:22
В Красноярске найдена живой женщина, которая пропала в Томске в 2003 году, будучи подростком.
Все 16 лет родственники пропавшей ничего не знали о ее судьбе, сообщает RT.
Как оказалось, все эти годы она содержалась в красноярском психоневрологическом интернате. На данный момент ей уже исполнилось 32 года.
Отмечается, что женщину случайно нашел ее же родной брат. Он побывал в интернате и опознал в одной из пациенток сестру, отмечает «Свободная пресса».
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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:СибирьКрасноярск
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