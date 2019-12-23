Пропавшая 16 лет назад девушка-подросток нашлась взрослой в Красноярске

В Красноярске найдена живой женщина, которая пропала в Томске в 2003 году, будучи подростком.

Все 16 лет родственники пропавшей ничего не знали о ее судьбе, сообщает RT.

Как оказалось, все эти годы она содержалась в красноярском психоневрологическом интернате. На данный момент ей уже исполнилось 32 года.

Отмечается, что женщину случайно нашел ее же родной брат. Он побывал в интернате и опознал в одной из пациенток сестру, отмечает «Свободная пресса».

