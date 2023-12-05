Прокурор запросил для экс-владельца банка «Югра» Хотина почти 10 лет колонии

Государственное обвинение просит приговорить к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по обвинению в растрате более 23 миллиардов рублей. Слушания по делу проходят в Замоскворецком суде российской столицы.

Для других обвиняемых прокурор запросил схожие сроки, не менее девяти лет. На скамье подсудимых находятся директор филиала этого банка в Москве Нина Чернова, председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев и бывший президент этого кредитного учреждения Алексей Нефёдов. Кроме того, каждого фигуранта гособвинение предложило оштрафовать на один миллион рублей.

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Центробанк отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году. Это событие стало самым масштабным случаем в истории Агентства по страхованию вкладов. Владчикам было выплачено по страховке 170 миллиардов рублей.

Алексей Хотин стал обвиняемым по нескольким уголовным делам о растрате, в том числе, на 283 миллиарда рублей. В феврале 2021 года дело о растрате на 23,6 млрд руб. было направлено в суд. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Хотин был задержан в 2019 году, арестовали его в октябре нынешнего года.

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ФОТО: РИА Новости
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