Прокурор запросил для экс-владельца банка «Югра» Хотина почти 10 лет колонии
Государственное обвинение просит приговорить к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по обвинению в растрате более 23 миллиардов рублей. Слушания по делу проходят в Замоскворецком суде российской столицы.
Для других обвиняемых прокурор запросил схожие сроки, не менее девяти лет. На скамье подсудимых находятся директор филиала этого банка в Москве Нина Чернова, председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев и бывший президент этого кредитного учреждения Алексей Нефёдов. Кроме того, каждого фигуранта гособвинение предложило оштрафовать на один миллион рублей.
Центробанк отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году. Это событие стало самым масштабным случаем в истории Агентства по страхованию вкладов. Владчикам было выплачено по страховке 170 миллиардов рублей.
Алексей Хотин стал обвиняемым по нескольким уголовным делам о растрате, в том числе, на 283 миллиарда рублей. В феврале 2021 года дело о растрате на 23,6 млрд руб. было направлено в суд. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Хотин был задержан в 2019 году, арестовали его в октябре нынешнего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru