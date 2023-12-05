Прокурор запросил для экс-владельца банка «Югра» Хотина почти 10 лет колонии

Государственное обвинение просит приговорить к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по обвинению в растрате более 23 миллиардов рублей. Слушания по делу проходят в Замоскворецком суде российской столицы.

Для других обвиняемых прокурор запросил схожие сроки, не менее девяти лет. На скамье подсудимых находятся директор филиала этого банка в Москве Нина Чернова, председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев и бывший президент этого кредитного учреждения Алексей Нефёдов. Кроме того, каждого фигуранта гособвинение предложило оштрафовать на один миллион рублей.