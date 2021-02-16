Прокурор просит признать Навального виновным по делу о клевете на ветерана

Гособвинитель просит признать политика Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Наказание для него прокурор Екатерина Фролова намерена запросить позже, передает RT. Она также отметила, что вместо извинений подсудимый продолжил оскорблять потерпевшего в ходе процесса.

Сегодня Бабушкинский суд Москвы возобновил рассмотрение дела Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Ранее сегодня суд отклонил ходатайство обвинения о проверке оскорбительных высказываний Навального в адрес участников процесса, пишет «Газета.ру».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры