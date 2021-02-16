Прокурор просит признать Навального виновным по делу о клевете на ветерана
Гособвинитель просит признать политика Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Наказание для него прокурор Екатерина Фролова намерена запросить позже, передает RT. Она также отметила, что вместо извинений подсудимый продолжил оскорблять потерпевшего в ходе процесса.
Сегодня Бабушкинский суд Москвы возобновил рассмотрение дела Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Ранее сегодня суд отклонил ходатайство обвинения о проверке оскорбительных высказываний Навального в адрес участников процесса, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- В России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса
- Прокурор просит штраф для Навального
- Госдума отозвала законопроект о декриминализации участия в несанкционированных акциях
- Прокурор просит признать Навального виновным по делу о клевете на ветерана
- Япония выбросит 12 млн доз вакцины Pfizer из-за неподходящих шприцов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru