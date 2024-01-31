Прокурор попросил 8 лет колонии для экс-замглавы Минпросвещения Раковой

В ходе прений прокурор попросил приговорить Ракову к заключению в колонии общего режима, сообщил адвокат Дмитрия Кравченко.

Также прокурор запросил 6,5 года лишения свободы для бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева.

Ракову обвиняют в хищении около 50 миллионов рублей, Зуева - в причастности к особо крупному мошенничеству.

Суд арестовал Ракову в октябре 2021 года. Ей вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования, напоминает «Радиоточка НСН».

