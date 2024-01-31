Прокурор попросил 8 лет колонии для экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Гособвинение попросило приговорить бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову к восьми годам лишения свободы, пишет ТАСС.
В ходе прений прокурор попросил приговорить Ракову к заключению в колонии общего режима, сообщил адвокат Дмитрия Кравченко.
Также прокурор запросил 6,5 года лишения свободы для бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева.
Ракову обвиняют в хищении около 50 миллионов рублей, Зуева - в причастности к особо крупному мошенничеству.
Суд арестовал Ракову в октябре 2021 года. Ей вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования, напоминает «Радиоточка НСН».
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