Прокуратура выступила против пересмотра дела обидчика Шамсутдинова
Прокуратура Читинского гарнизонного суда выступила против повторного рассмотрения уголовного дела Руслана Мухатова, обвинённого в издевательствах над срочником Рамилем Шамсутдиновым. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на отца Рамиля, Салима Шамсутдинова (на фото). Мужчина считает, что прокуратура тем самым выступила на стороне Мухатова.
Мухатов был приговорён к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. По словам Салима Шамсутдинова, суд первой инстанции не принял во внимание многие моменты неуставных взаимоотношений как по Мухатову, так и по другим старослужащим.
Суд второй инстанции, однако, состоится, утверждает Шамсутдинов-старший.
Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года расстрелял сослуживцев, убив восемь из них и тяжело ранив двоих. Срочник объяснил свой поступок тем, что устал от дедовщины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой