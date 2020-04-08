Прокуратура выступила против пересмотра дела обидчика Шамсутдинова

Мухатов был приговорён к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. По словам Салима Шамсутдинова, суд первой инстанции не принял во внимание многие моменты неуставных взаимоотношений как по Мухатову, так и по другим старослужащим.

Суд второй инстанции, однако, состоится, утверждает Шамсутдинов-старший.

Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года расстрелял сослуживцев, убив восемь из них и тяжело ранив двоих. Срочник объяснил свой поступок тем, что устал от дедовщины.

