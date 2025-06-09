Прокуратура проверяет аварию буксира с разливом топлива на Енисее

На реке Енисей в Красноярском крае вечером 8 июня произошло повреждение буксира-толкача, в результате чего в воду попало до 15 тонн дизельного топлива. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

По предварительным данным, судно задело подводное препятствие и получило пробоину. Его корпус частично подтоплен, пострадавших нет, отмечает телеканал «360». Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. В ведомстве уточнили, что мероприятия проводятся в рамках надзора за безопасностью судоходства.