Прокуратура проверяет аварию буксира с разливом топлива на Енисее

На реке Енисей в Красноярском крае вечером 8 июня произошло повреждение буксира-толкача, в результате чего в воду попало до 15 тонн дизельного топлива. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

По предварительным данным, судно задело подводное препятствие и получило пробоину. Его корпус частично подтоплен, пострадавших нет, отмечает телеканал «360». Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. В ведомстве уточнили, что мероприятия проводятся в рамках надзора за безопасностью судоходства.

Разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива произошел на Сахалине

Единая дежурно-диспетчерская служба Енисейского района рекомендовала ограничить пребывание в акватории на время ликвидации последствий аварии.

В Росморречфлоте подтвердили, что разлив топлива произошел при аварии судна, и добавили, что уточняют обстоятельства случившегося, передает «Радиоточка НСН».

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