Прокуратура проверяет аварию буксира с разливом топлива на Енисее
На реке Енисей в Красноярском крае вечером 8 июня произошло повреждение буксира-толкача, в результате чего в воду попало до 15 тонн дизельного топлива. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
По предварительным данным, судно задело подводное препятствие и получило пробоину. Его корпус частично подтоплен, пострадавших нет, отмечает телеканал «360». Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. В ведомстве уточнили, что мероприятия проводятся в рамках надзора за безопасностью судоходства.
Единая дежурно-диспетчерская служба Енисейского района рекомендовала ограничить пребывание в акватории на время ликвидации последствий аварии.
В Росморречфлоте подтвердили, что разлив топлива произошел при аварии судна, и добавили, что уточняют обстоятельства случившегося, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура проверяет аварию буксира с разливом топлива на Енисее
- Павел Дуров назвал абсурдными обвинения Франции в свой адрес
- Индексы Мосбиржи и РТС снизились на фоне ожиданий ужесточения политики ЦБ
- Латвийский депутат Росликов пообещал продолжить борьбу за права русскоязычных
- Лавров: Дешевле заставить США соблюдать обязательства, чем переносить ООН
- Трамп обвинил губернатора Калифорнии в провале и поддержал идею его ареста
- В Ярославле пенсионерке вернули забытую в трамвае сумку с 2 миллионами рублей
- Милонов: Контроль за мигрантами поможет избежать французского сценария
- Скончался известный писатель и бывший агент МИ-6 Фредерик Форсайт
- В Госдуме допустили совместные проекты с Маском после визита его отца в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru