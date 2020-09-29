Прокуратура потребовала ужесточить приговор по «Новому величию»
Прокуратура вышла с апелляционной жалобой об ужесточении приговора фигурантам дела «Нового величия», которые ранее были признаны виновными в экстремизме. Документ об обжаловании вердикта уже поступил в Люблинский районный суд Москвы, передает ТАСС.
Между тем ранее приговор обжаловали адвокаты осуждённых. Защита настаивает на невиновности обвиняемых и просит их оправдать, отмечает RT. Наказание фигурантам дела было назначено в начале августа. Семь человек получили от четырёх лет условно до семи лет колонии.
Участников организации «Новое величие» арестовали в августе 2018 года. По версии следствия, молодые люди планировали организовать государственный переворот посредством народных восстаний и революционных действий.
Сами обвиняемые заявили о своей невиновности, они считают себя жертвой провокации, устроенной ФСБ с помощью внедрённого агента.
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