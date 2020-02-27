Прокуратура обжаловала досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера

Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении экс-директора ФСИН Александра Реймера. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

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В 2017 году суд в Москве приговорил Реймера к восьми годам лишения свободы за мошенничество при закупке электронных браслетов для ведомства в 2010-2012 годах. В 2018 году тот же суд удовлетворил иск ФСИН о взыскании 2,2 миллиарда рублей похищенных бюджетных средств с Реймера и других осуждённых по делу о мошенничестве.

Ущерб до сих пор не возмещён, отметили в прокуратуре.

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ФОТО: РИА Новости
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