Прокуратура обжаловала досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера

В 2017 году суд в Москве приговорил Реймера к восьми годам лишения свободы за мошенничество при закупке электронных браслетов для ведомства в 2010-2012 годах. В 2018 году тот же суд удовлетворил иск ФСИН о взыскании 2,2 миллиарда рублей похищенных бюджетных средств с Реймера и других осуждённых по делу о мошенничестве.

Ущерб до сих пор не возмещён, отметили в прокуратуре.

