Прокуратура начала проверку авиакомпании S7 из-за сокращения сотрудников
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту сокращения штата авиакомпании S7, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Отмечается, что проводятся надзорные мероприятия.
Ранее стало известно, что S7 Airlines решила сократить численность летных экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса. Позже стало известно, что авиаперевозчик «Аэрофлот» готов трудоустроить бортпроводников авиакомпании S7 Airlines, которые потеряли работу из-за уменьшения количества полетов из Москвы по ряду направлений.
В «Аэрофлоте» открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний. Отмечается, что уже принято около 80 человек. Лоукостер «Победа» (принадлежит группе «Аэрофлот – прим.ред.) также готов открыть набор действующих бортпроводников, отметили в авиакомпании, передает «Радиоточка НСН».
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