Прокуратура Калужской области закрывает притравочную станцию

Сотрудники прокуратуры Калужской области проверили информацию зоозащитников, которые сообщили о жестоком обращении с дикими животными на испытательно-тренировочной станции «Адамовское» в Дзержинском районе. Сотрудники прокуратуры и УМВД прибыли на место описанных событий и изучили представленные зоозащитниками видеоматериалы.

Правоохранителями установлены факты использования диких животных при притравке охотничьих собак, в том числе, занесённого в региональную Красную книгу, медведя. Также на территории станции собак натравливали на барсуков и кабанов. Разрешительных документов на эту деятельность у организаторов бизнеса нет. Кроме того, вольеры и загоны обустроены на землях сельскохозяйственного назначения, то есть используются не по назначению, говорится в сообщении ведомства.

По итогам прокурорской проверки возбуждены административные дела в отношении организаторов незаконного бизнеса. Прокурор региона Константин Жиляков намерен обратиться в суд с требованием о запрете незаконной деятельности испытательно-тренировочной станции. В отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства возбуждены дела об административных правонарушениях.

Дело взял на личный контроль губернатор Калужской области Владислав Шапша. В своём в своем телеграмм-канале он поблагодарил зоозащитников за информацию о нелегальной притравочной станции: «Могу сказать им спасибо, как минимум, за неравнодушие, а информацию надо проверить. Во-первых, на предмет жестокого обращения с животными, во-вторых, насчет незаконной бизнес-деятельности» - написал губернатор.