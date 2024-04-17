Производственно-логистический комплекс построят на территории завода «Москвич»
Новый производственно-логистический комплекс возведут на территории Московского Автомобильного завода «Москвич» в столичном районе Печатники. Об этом сообщила глава Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы Юлиана Княжевская.
По её словам, комплекс административных зданий с отелем, ремонтной мастерской, автомойкой, складом и паркингом разместится на участке площадью более 20 гектаров.
«Суммарная поэтажная площадь объектов составит порядка 194 тыс. кв. м», – отметила Княжевская.
Она подчеркнула, что возрождённый автозавод «Москвич» сейчас стал центром инновационного производства электротранспорта.
Княжевская также добавила, что новые помещения построят с целью наращивания оборотов и оптимизации технологических и прочих процессов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru