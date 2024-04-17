Производственно-логистический комплекс построят на территории завода «Москвич»

Новый производственно-логистический комплекс возведут на территории Московского Автомобильного завода «Москвич» в столичном районе Печатники. Об этом сообщила глава Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы Юлиана Княжевская.

По её словам, комплекс административных зданий с отелем, ремонтной мастерской, автомойкой, складом и паркингом разместится на участке площадью более 20 гектаров.

«Суммарная поэтажная площадь объектов составит порядка 194 тыс. кв. м», – отметила Княжевская.

Она подчеркнула, что возрождённый автозавод «Москвич» сейчас стал центром инновационного производства электротранспорта.

Княжевская также добавила, что новые помещения построят с целью наращивания оборотов и оптимизации технологических и прочих процессов.



