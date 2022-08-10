Производители аттракционов назвали основную проблему при проверке техники
Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов отметил, что в Москве проблем с надзором нет, при этом в регионах специалистам зачастую не хватает опыта.
В некоторых регионах России проверка аттракционов осуществляется только с прошлого года, не хватает опыта в этом вопросе, заявил вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН.
«Сказать, что эта индустрия у нас никак не контролируется, нельзя. У нас есть двойная степень контроля. Аттракционы – это техника, которая подлежит обязательной сертификации, то есть, аттракцион не может войти на российский рынок и попасть в парк, если он не пройдет определенные процедуры на соответствие безопасности. Далее аттракционы подлежат определенной регистрации, ее осуществляют органы местного самоуправления – эта функция субъектов. Проверку аттракцион проходит ежегодно перед сезоном эксплуатации. Происшествия происходят не из-за недостаточного надзора. По нашей информации, надзор проверят достаточно жестко. Проблема в другом - в Москве проверки осуществляются с 2004 года, в других регионах надзор осуществляется буквально с прошлого года, опыта проверки такого оборудования меньше», - рассказал он.
Официальной статистики по происшествиям на аттракционах в России нет. При этом, по сообщениям СМИ, ежегодно в стране сотни детей погибают от ударов тяжелых качелей и каруселей, несколько тысяч получают тяжелые травмы, и лето 2022 года не стало исключением.
Петербургские депутаты предлагают установить единые правила и, возможно, в ближайшем времени в России появится цельный закон о деятельности аттракционов всех видов.
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