Программы проекта «Экология» в Верхневольжье получат федеральное финансирование
Вице-премьер Виталий Мутко и Губернатор Тверской области Игорь Рудения обсудили на встрече в правительстве реализацию в регионе проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». Ещё одной темой рабочей встречи стало повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства в Верхневолжье, сообщили НСН в пресс-службе правительства Тверской области.
Мутко поддержал предложение Рудени о реконструкции в Верхневольжье очистных сооружений и объектов питьевого водоснабжения, на эти цели из бюджета будут направлены дополнительные средства. Поставлен также вопрос о реконструкции очистных объектов канализации в городах области.
Вице-премьер принял предложение губернатора побывать в Тверской области и лично ознакомиться с работами на объектах в рамках выполнения национальных проектов. Один из них - «Экология», он предусматривает сокращение в два с половиной раза до 2024 года объёма сброса загрязнённых сточных вод в бассейн Волги.
К этому же сроку 99% городского населения Верхневольжья должно быть обеспечено качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.
Для достижения поставленных задач в Тверской области в ближайшие шесть лет запланирована комплексная реконструкция очистных сооружений и систем водоснабжения.
В проекте «Оздоровление Волги» участвуют 14 муниципальных образований региона, «Чистая вода» охватывает 12 муниципалитетов. Объём финансирования работ до 2024 года в целом превышает 6 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделено около 5 миллиардов.
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