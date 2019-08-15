Программы проекта «Экология» в Верхневольжье получат федеральное финансирование

Вице-премьер Виталий Мутко и Губернатор Тверской области Игорь Рудения обсудили на встрече в правительстве реализацию в регионе проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». Ещё одной темой рабочей встречи стало повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства в Верхневолжье, сообщили НСН в пресс-службе правительства Тверской области.

Мутко поддержал предложение Рудени о реконструкции в Верхневольжье очистных сооружений и объектов питьевого водоснабжения, на эти цели из бюджета будут направлены дополнительные средства. Поставлен также вопрос о реконструкции очистных объектов канализации в городах области.

Вице-премьер принял предложение губернатора побывать в Тверской области и лично ознакомиться с работами на объектах в рамках выполнения национальных проектов. Один из них - «Экология», он предусматривает сокращение в два с половиной раза до 2024 года объёма сброса загрязнённых сточных вод в бассейн Волги.