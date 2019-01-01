Программу материнского капитала предложили сделать бессрочной

Замглавы Минтруда России Алексей Вовченко предложил сделать программу выплат материнского капитала бессрочной, передает RT.

Вовченко подчеркнул, что в ведомстве давно настаивают на том, что маткапитал не должен быть ограничен какими-либо временными рамками, сообщает РИА ФАН.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что программа маткапитала будет продлена до 2025 года. Решение об этом должно быть принято до конца текущего года.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил в эфире НСН, что парламент готов поддержать инициативу о выплате материнского капитала за рождение первого ребенка.

