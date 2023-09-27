Программа «ФАнотека» от НАШЕго Радио получила приз на международном фестивале

НАШЕ Радио победило на Международном фестивале «Радио без границ» в номинации «Музыкальная программа», сообщили организаторы.

Награду получила программа «ФАнотека» - сайд-проект подкаста «Историс», который выходит в эфире радиостанции каждый четверг в 22:00. Автор и ведущий программы Андрей Куренков знакомит слушателей с новыми песнями, синглами, альбомами, клипами.

На вручение награды приглашен программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Международный фестиваль «Радио без границ» проходит 26-27 сентября в Туле. Фестиваль этого года – седьмой по счету.

