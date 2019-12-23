Профстандарт для преподавателей российских вузов отменят

23 декабря 201910:41

В России могут отменить профстандарт для преподавателей высших учебных заведений. Об этом «Известиям» рассказала член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

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Сенатор, в частности, заявила, что профстандарт негативно сказался на традиционной схеме формирования занятности преподавателей.

Без ограничений работали только доценты, тогда как ассистентам и преподавателям запрещено вести занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, также им были недоступны магистратура и специалитет.

Такая система привела к тому, что в вузах чаще начали назначать «холодных» доцентов – лиц, которые не имеют научной степени. В результате сотрудники перестали стараться ради реального роста собственного научно-педагогического статуса, а это, в свою очередь, негативно сказалось на качестве получаемых студентами знаний.

При этом в Минобрнауки изданию подтвердили, что решение об отмене профстандарта уже принято.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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