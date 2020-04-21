Профсоюзы переносят Первомай в онлайн
Исполнительный комитет Федерации независимых профсоюзов России принял решение не проводить первомайские акции на улице из-за распространения коронавируса. Об этом объявил заместитель председатель исполкома ФНПР Александр Шершуков. По его словам, профсоюзы постараются отметить Первомай в интернете, в том числе, в формате интерактивных акций.
По утверждению Шершукова, аудитория таких онлайн мероприятий будет не меньше, чем обычно в офлайн режиме. В предыдущие годы, по подсчётам федерации, в профсоюзных акциях принимали участие от 2,5 до 3 миллионов человек.
ФНПР объединяет в своих рядах более 20 миллионов человек.
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