Профессор ВШЭ прокомментировал свое заявление об «убогом» русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, что он подразумевал, назвав русский язык "убогим". Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет РИА Новости.

Профессор подчеркнул, что его негативный отзыв был направлен на искажения в русском языке, а не на язык в общем. Он обвинил носителей языка том, что они "измываются и глумятся" над ним. Ранее Гусейнов в своем Facebook заявил, что Россия пишет и говорит на "убогом клоачном" языке. Пост профессора вызвал волну недовольства в интернете.

Научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Руткевич прокомментировал заявление своего коллеги, назвав его эмоциональным и односторонним, но добавил, что понимает его недовольство как филолога. Декан факультета Михаил Бойцов заявил, что Гусейнова неверно поняли, хотя и признал его высказывание "перегибом". Бойцов подчеркнул, что педагог не подвергнется за свои слова санкциям.

