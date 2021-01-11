Проезд по ЦКАД-4 станет платным
11 января 202122:34
За проезд по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) будут взывать плату с 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Автодор.
Отмечается, что стоимость проезда будет варьироваться от 2,5 до 5 рублей за километр. Цена будет зависеть от протяженности поездки.
Власти Московской области открыли движение ЦКАД-4 (от М-7 "Волга" до М-4 "Дон") в декабре прошлого года. В общей сложности в эксплуатацию было введено 170 километров трассы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru