Проезд по ЦКАД-4 станет платным

За проезд по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) будут взывать плату с 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Автодор.

Отмечается, что стоимость проезда будет варьироваться от 2,5 до 5 рублей за километр. Цена будет зависеть от протяженности поездки.

Власти Московской области открыли движение ЦКАД-4 (от М-7 "Волга" до М-4 "Дон") в декабре прошлого года. В общей сложности в эксплуатацию было введено 170 километров трассы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дорога
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