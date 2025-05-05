Проезд по трассе «Нева» до Солнечногорска будет бесплатным 9 Мая
Участок трассы М-11 «Нева» до Солнечногорска станет бесплатным для легковых автомобилей в День Победы 9 мая, объявила Северо-Западная концессионная компания, которая управляет платным участком дороги. Помимо «подарка» к 80-й годовщине Победы оператор решил отодвинуть сроки сезонной индексации тарифов.
СЗКК отвечает за эксплуатацию головного отрезка «Невы» с 15 по 58 километр. В российской столице 9 Мая будет планово ограничено движение автотранспорта в связи с проведением парада Победы. Будут перекрыты некоторые подземные переходы, изменится работа станций метро в центре Москвы.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», вводится также запрет на парковку на участках перекрытий с вечера 8 мая до 13:00 9 Мая. Возможны другие ограничения в связи с проведением других праздничных мероприятий в этот день.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru